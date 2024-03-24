Найдена причина старения организмов

При старении ухудшается работа длинных генов, что может быть основной причиной системного старения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Trends in Genetics.

© Газета.Ru

Гены, то есть определенные участки ДНК, отвечают за синтез различных белковых молекул. Предыдущие исследования пытались выяснить, какие именно гены отвечают за процесс старения. Новая работа показала, что проблема может быть не в конкретных генах, а в ухудшении считывания информации с них. Это особенно заметно в случае длинных генов.

Ученые наблюдали снижение активности длинных генов с возрастом у широкого круга животных, от червей до человека, а также в различных типах клеток и тканей человека и у людей с нейродегенеративными заболеваниями. Эксперименты на мышах показали, что это явление можно смягчить с помощью разных факторов, в том числе ограничении калорийности диеты.

Авторы работы считают, что эта закономерность связана с тем, что в течение жизни животных их ДНК повреждается из-за действия ультрафиолета, в результате ошибок при делении клеток и других факторов. При этом вероятность повреждения длинного гена выше, чем короткого.

«В течение долгого времени изучение старения было сосредоточено на генах, связанных с этим процессом, но наше объяснение состоит в том, что оно гораздо более случайно — это физический феномен, связанный с длиной генов, а не с конкретными вовлеченными генами или их функцией», — отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, что ограничение калорийности защищает мозг от старения.