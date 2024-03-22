Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

Кейт Миддлтон выпустила эмоциональное. видеообращение. 42-летняя принцесса Уэльская рассказала шокирующую новость: у нее выявили рак.

Сейчас она проходит профилактическую терапию. Миддлтон заявила, что эта новость стала «огромным шоком» и что они с Уильямом «делают все возможное, чтобы обработать и урегулировать это в частном порядке ради нашей молодой семьи».

«Нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им удобно, и убедить их, что со мной все будет в порядке. Как я уже сказала им: я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне исцелиться; в моем разуме, теле и духе. Наличие Уильяма рядом со мной также является отличным источником утешения и уверенности. Как и любовь, поддержка и доброта, проявленные многими из вас. Это так много значит для нас обоих», — подчеркнула Кейт.

Рак у принцессы был обнаружен только после того, как в январе она перенесла серьезную операцию на брюшной полости в лондонской клинике. Кенсингтонский дворец заявил, что не будет делиться подробностями о том, какой рак у принцессы или на какой стадии он находится, и попросил людей не спекулировать.