Ученые выяснили, как ПМС влияет на качество сна

Режим и качество сна у женщин, как оказалось, зависят от фазы менструального цикла. О доказывающем это исследовании сообщает портал EurekAlert.

© Shutterstock.com

«Повышен риск нарушений сна и аффективных расстройств, что частично объясняется ежемесячными колебаниями уровня половых гормонов. Эмоциональное функционирование и непрерывность сна ухудшаются в перименструальной фазе (в дни перед месячными и во время них — прим. Ред.)», — пишут авторы исследования в The Journal of Sleep Research.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые из Великобритании и США проанализировали данные 51 здоровой женщины в возрасте от 18 до 35 лет, у которых были регулярные менструации и которые не принимали гормональные контрацептивы. В течение двух циклов (то есть, около двух месяцев) все участницы исследования ежедневно заполняли анкеты, рассказывая о том, как спали и каково их эмоциональное состояние. Кроме того, они носили «умные» часы, способные отследить время и качество сна.

Выяснилось, что в дни, которые предшествуют менструации, и во время нее, женщины дольше бодрствуют по ночам, при этом время лежания в постели и сна сокращается. Все это говорит о более низкой эффективности сна.

«Во время перименструальной фазы женщины сообщают об усилении чувства гнева по сравнению с другими фазами менструального цикла. Нарушения сна во время перименструальной фазы коррелируют со снижением положительных эмоций, таких как спокойствие, счастье и энтузиазм», — приводятся еще два вывода, сделанных по итогам наблюдений.

Суммируя результаты, ученые отмечают, что исследование показало не только уязвимость женщин в определенное время менструального цикла. Также оно дало новые данные для специалистов, которые помогают женщинам лечит нарушения сна и решать проблемы психического здоровья.