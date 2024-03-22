Хроническая боль привела к более раннему выходу на пенсию

Новое исследование Портсмутского университета проливает свет на то, какое значительное влияние хронические боли в опорно-двигательном аппарате могут оказывать на карьеру людей. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило сильную корреляцию между частыми болями в опорно-двигательном аппарате и более ранним выходом на пенсию.

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В исследовании приняли участие 1 156 человек в возрасте 50 лет и старше в Англии в течение 14 лет. Выяснилось, что те, кто часто испытывал боли в опорно-двигательном аппарате, значительно чаще выходили на пенсию раньше, чем те, кто не испытывал боли. Даже после учета таких факторов, как удовлетворенность работой, условия труда и пол, связь между болью и ранним выходом на пенсию оставалась сильной.

«Боль, как ничто другое, похоже, предсказывает, выйдет ли человек на пенсию раньше или нет», — пишут ученые.

Интересно, что в ходе исследования были выявлены и другие факторы, влияющие на ранний выход на пенсию, такие как неудовлетворенность работой и более высокий воспринимаемый социальный статус. Однако хроническая боль оставалась значимым предиктором даже при учете этих факторов.

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