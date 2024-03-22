Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы

Американские нейробиологи из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии обнаружили новый способ лечения алкогольной зависимости у людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MP).

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Пациенты с ПТРС часто страдают от неконтролируемой тяги к спиртному, пытаясь с его помощью избавиться от тревоги, депрессии и других последствий пережитой травмы. Алкоголь может давать кратковременное облегчение, но приводит к более тяжелым последствиям в долгосрочной перспективе.

Предыдущие исследования показали, что кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) играет решающую роль в стрессе и поведении, связанном с употреблением спиртного. Это обусловлено его действием в центральной миндалине — области мозга, участвующей в обработке реакций страха и стресса.

Команда Роберто с помощью лабораторных крыс разработала модель, которая имитирует симптомы, наблюдаемые у людей с одновременным посттравматическим стрессовым расстройством и алкогольной зависимостью, включая агрессию, тревогу, нервное возбуждение и нарушение сна.

В исследовании использовалась в общей сложности 121 крыса. Ученые били грызунов током, а затем предлагали им спиртное крепостью около 20 градусов. Пострадавшие от электрошока животные охотнее употребляли алкоголь по сравнению с собратьями, которые избежали травмы.

Затем пострадавших крыс подвергли процедуре подавления CRF-нейронов с помощью специальных препаратов. Блокировка CRF в центральной миндалине не устранила тревожность, но снизила тягу к алкоголю после стресса.

По словам исследователей, их открытие может стать основой новых методов лечения алкоголизма при ПТСР.