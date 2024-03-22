Сон или оргазм: исследователи выяснили, чего женщины хотят больше

Кажется, ответ на извечный вопрос «Чего хотят женщины?» проще, чем принято считать. Им только и нужно, что хорошенько выспаться!

© Freepik

Согласно исследованию, проведенному журналом Good Housekeeping magazine с участием 1800 человек, восемь из десяти женщин предпочли бы оргазму хороший ночной сон. У мужчин позиция несколько иная — лишь каждый второй (52% респондентов) предпочтет здоровый сон удовлетворению сексуальных желаний.

Вероятно, разница связана с тем, что мужчины в среднем всегда высыпаются лучше. По крайней мере в этом уверены 61% женщин. Мужчины, по всей видимости, мучения возлюбленных от бессонницы могли и проспать. Впрочем, почти 80% участников заявили, что спят меньше, чем хотели бы, на 1-2 часа. Только 15% женщин и 23% мужчин заявили, что им регулярно удается спать по 8 часов в сутки. Неудивительно, что недосып влияет в том числе на либидо.