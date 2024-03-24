Человек с нейроимплантом с помощью телепатии написал пост в соцсетях

Ноланд Арбо, испытывающий нейрочип Telepathy от компании Илона Маска Neuralink, написал первый пост в социальной сети. Информацию подтвердил и сам Маск.

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«"Твиттер" забанил меня, потому что подумал, что я бот. А [соцсеть] X и Илон Маск восстановили меня, потому что я такой и есть», — пошутил Арбо в своем твите.

Маск перепостил это сообщение, подтвердив, что оно написано с помощью Telepathy.

«Первый пост, сделанный силой мысли с использованием устройства Telepathy от Neuralink», — прокомментировал он.

29-летнему Арбо вживили имплант в январе. После этого он смог управлять компьютерной мышью с помощью мыслей. При этом первоиспытатель уже несколько лет парализован ниже плеч из-за несчастного случая, произошедшего при нырянии. Уже сообщалось, что Арбо успешно осваивает новый девайс. Так, он смог снова играть в шахматы — и когда получил эту возможность впервые, играл восемь часов подряд.

Устройство Neuralink размером с монету вводится в череп с помощью микроскопических проводов, которые могут считывать активность нейронов и передавать беспроводной сигнал на приемное устройство.

Разрешение на тестирование чипа на людях контролирующая организация дала в мае 2023 года. До этого компания уже провела испытания на свиньях и обезьянах. Однако, в феврале 2024 года агентство Reuters сообщило, что были выявлены проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных.

Neuralink — одна из компаний, пытающихся усовершенствовать и коммерциализировать эту технологию. В человеческом мозге около 86 миллиардов нейронов — нервных клеток, связанных друг с другом синапсами. Каждый раз, когда мы собираемся двигаться, чувствовать или думать, генерируется крошечный электрический импульс, который невероятно быстро передается от одного нейрона к другому. Ученые разработали устройства, которые могут обнаруживать и проводить некоторые из этих сигналов — либо с помощью неинвазивной шапочки, надеваемой на голову, либо с помощью проводов, имплантированных в сам мозг.

Технология, известная как интерфейс «мозг-компьютер», — это то, куда в данный момент направляются многие миллионы долларов инвестиций.