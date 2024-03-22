Ученые назвали эффективный метод снижения гнева

Ученые из университета штата Огайо обнаружили, что интенсивные физические упражнения и выплеск эмоций не помогают справиться с гневом.

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Ранее считалось, что для того, чтобы снизить гнев, необходимо заняться интенсивными физическими упражнениями или выплеснуть злость.

Однако, последнее исследование ученых из университета штата Огайо показало, что эти методы не действуют. Напротив, как оказалось, они могут усилить чувство злости.

Как говорится в Clinical Psychology Review (СРR), это подтвердил мета-анализ 150 существующих научных работ, участниками которых в совокупности были более 10 тыс человек.

Поэтому ученые пришли к выводу, что успокоиться в момент злости помогут йога и дыхательная гимнастика. Эти упражнения снижают уровень возбуждения и мышечного напряжения, пришли к выводу исследователи.