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Американские ученые объявили об успешных испытаниях вакцины от мелиоидоза

Ученые из Калифорнийского университета сообщили об успешных испытаниях препарата, защищающего от опасной бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей заболевание мелиоидоз.

Ученые объявили об успешных испытаниях вакцины от мелиоидоза
© runews24.ru

Как говорится в mBio, даже при вдыхании этих бактерий может развиться тяжелая пневмония с летальным исходом. В частности, ежегодно в мире фиксируют до 165 тыс. случаев заражения мелиоидозом. В 89 тыс. случаях заражение заканчивается смертью больного.

Американские ученые в свою очередь разработали вакцину, которая вызывает иммунный ответ и защищает человека от болезни при заражении патогеном. 

LVS Δ capB получен от ослабленной формы вакцины против туляремии. Испытания на мышах показали, что препарат безопасен и не токсичен. Его можно ввести через инъекцию или через нос. При этом второй метод обеспечил лучшую защиту всего с одной дозы.

Следующими шагами станут испытания прививки на других животных, а затем на человеке. 

Наука