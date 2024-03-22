Ученые объявили об успешных испытаниях вакцины от мелиоидоза

Ученые из Калифорнийского университета сообщили об успешных испытаниях препарата, защищающего от опасной бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей заболевание мелиоидоз.

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Как говорится в mBio, даже при вдыхании этих бактерий может развиться тяжелая пневмония с летальным исходом. В частности, ежегодно в мире фиксируют до 165 тыс. случаев заражения мелиоидозом. В 89 тыс. случаях заражение заканчивается смертью больного.

Американские ученые в свою очередь разработали вакцину, которая вызывает иммунный ответ и защищает человека от болезни при заражении патогеном.

LVS Δ capB получен от ослабленной формы вакцины против туляремии. Испытания на мышах показали, что препарат безопасен и не токсичен. Его можно ввести через инъекцию или через нос. При этом второй метод обеспечил лучшую защиту всего с одной дозы.

Следующими шагами станут испытания прививки на других животных, а затем на человеке.