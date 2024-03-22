В России запатентовали лекарство от болезни Паркинсона

Препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях запатентовали в России.

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"Разработанная нами молекула собирает фермент таким образом, что он работает эффективнее", – подчеркнула заведующая лабораторией молекулярной генетики человека НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ Софья Пчелина.

Российские ученые взяли за основу исследования иностранных коллег, которые смогли исправить работу фермента с помощью малой молекулы, пишут "Известия".

Эксперименты показали, что соединение эффективнее снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, чем иностранные препараты, которые изначально были взяты за основу.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что психолог дал совет россиянам, как преодолеть «стеклянный потолок».