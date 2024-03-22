Врачи удачно пересадили человеку почки свиньи

Впервые в истории медицины врачам удалось пересадить человеку почки свиньи. Операцию провели хирурги больницы Массачусетса в Босстоне.

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Как сообщает Boston Globe, отредактированную почку получил 62-летний Ричард Слейман из Уэймута, у которого имелось заболевание почек.

Операция по пересадке длилась четыре часа. Врачи заявили, что процесс был успешным. Сейчас пациент идет на поправку. Планируется, что в скором времени он отправится домой.

Врачи надеются, что проведенная операция станет прорывом в трансплантологии, и нуждающиеся в замене органов пациенты смогут получать их от специально выращенных генетически модифицированных свиней.

Между тем, это не первая попытка пересадить человеку органы свиньи. Хирурги Медицинского университета Мэриленда выполнили пересадку свиного сердца 58-летнему Лоуренсу Фосетт. Однако в последующем он скончался.

Также ранее сообщалось о свинье, чьи органы годятся для пересадки человеку. Это поросенок, который появился на свет благодаря генной модификации.