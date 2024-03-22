Ученые: вязание особенно полезно людям с психическими заболеваниями

Специалисты из Гетеборгского университета выяснили, что вязание может быть особенно полезным для тех, у кого есть психические расстройства. Благодаря этому занятию можно ощутить спокойствие. Также оно помогает человеку структурировать свою жизнь.

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Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Journal of Occupational Science. В ходе этой работы учёные проанализировали посты с международного онлайн-форума волокнистого искусства Ravelry. На этом ресурсе вязальщицы обсуждают своё хобби.

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Выяснилось, что существует три очевидных способа, при помощи которых вязание улучшает здоровье людей. Прежде всего, это хобби помогает расслабиться. Также это увлечение предполагает, что человек идентифицирует себя как вязальщика (вязальщицу) и не так много взаимодействует с другими людьми. Наконец, вязание помогает упорядочить жизнь, что способствует улучшению психического здоровья человека.

Некоторые вязальщицы отмечали, в процессе занятия своим любимым делом мышление у них становилось более ясным и в целом им было легче управлять.

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