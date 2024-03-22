Недоедание оказалось связано с риском развития болезни Альцгеймера

Учёные обнаружили, что недоедание может повысить риск возникновения болезни Альцгеймера. В свою очередь, при этом заболевании может увеличиться вероятность недоедания.

© Unsplash

В новом исследовании приняли участие 266 человек. Из них 73 человека были когнитивно здоровыми, 72 человека имели лёгкие когнитивные нарушения из-за болезни Альцгеймера и 121 человек страдал деменцией. Питание каждого из участников ранжировалось в соответствии с соблюдением средиземноморской диеты и диеты MIND.

© Healthline

Учёные пришли к выводу, что у людей с болезнью Альцгеймера наблюдались более низкие показатели индекса массы тела, белка, альбумина, глобулина, кальция, фолиевой кислоты и аполипопротеина А1, меньшие окружности икр и бёдер, более низкие баллы по мини-оценке питания и индексу гериатрического нутритивного риска.

Также было обнаружено, что недостаточное питание связано с ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера и с повышением риска её возникновения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.