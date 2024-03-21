Мужское качество, которое помогает достичь долголетия

Ученые из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна выявили закономерность преодоления стресса мужчинами. Оказалось, что представители сильного пола, умеющие хорошо справляться с жизненными сложностями и стрессом, живут дольше остальных. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journals of Gerontology (JG).

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В исследовании приняли участие 743 мужчины. Они в период с 1993 по 2002 год проходили контроль состояния психического здоровья параллельно оценке уровней повседневного стресса. При проведении опыта добровольцы перечисляли стрессовые события, которые происходили с ними за месяц до старта исследования.

Наблюдение за испытуемыми проводилось более 16 лет. За это время 473 мужчины скончались по естественным причинам. По итогам исследования ученые выявили закономерность, что способность справляться с проблемами и стрессоустойчивость оказались залогом долголетия, тогда как борьба с собой и обстоятельствами через силу, на износ, напротив, сокращает жизнь, передает JG.

По мнению писателя Уильяма Дж. Коула, женатые мужчины, по статистике, живут на два года дольше, чем холостяки. По мнению литератора, в попытках ответит на вопрос о том, почему мужчины живут меньше женщин, Коул пришел к выводу, что жить дольше помогает не только здоровый образ жизни и правильный рацион.