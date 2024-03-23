Ученые создадут “леденец” для диагностики рака рта

Ученые из Университета Бирмингема, Великобритания, разрабатывают новый диагностический метод для рака рта с использованием нового инновационного умного гидрогеля.

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Разработанный доктором Ручи Гуптой и ее коллегами из Школы химии, биосовместимый гидрогель концентрирует и метит белки с помощью флуоресцентного маркера за один шаг, что делает его подходящим для диагностики с целью обнаружения белков с низкой концентрацией из небольших образцов.

Гидрогель осуществляет захват белка через флуоресцентный маркер, прикрепленный к нему. Под воздействием света белок, который теперь присоединен к флуоресцеин, высвобождается из гидрогеля.

Первоначальные исследования на геле, опубликованные в прошлом году в Analyst, показали, что гель предоставляет коэффициент концентрации 236 с эталонным белком (стрептавидином), и 50% белков в гидрогеле были высвобождены через 100 секунд экспозиции к УФ-свету.

Гель, разработанный доктором Гуптой, обладает определенными преимуществами по сравнению с существующими диагностическими методами. Он имеет гораздо меньше этапов, чем анализы на основе ELISA или предварительная концентрация с использованием бусин и электрофореза и может проводиться при комнатной температуре.

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