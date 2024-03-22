Средиземноморская диета оказалась полезна при синдроме раздраженного кишечника

Учёные обнаружили, что средиземноморский вариант питания имеет больше преимуществ для здоровья, чем считалось ранее. Так, эта диета помогла улучшить психическое состояние и уменьшила симптомы синдрома раздражённого кишечника.

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Ранее учёные приходили к выводу, что некоторые продукты, входящие в средиземноморскую диету, могут ухудшить состояние при синдроме раздражённого кишечника. Это, например, бобовые, некоторые цельнозерновые, лук.

В ходе нового исследования специалисты оценивали состояние здоровья 59 человек в течение шести недель. Участники либо следовали средиземноморской диете по рекомендации диетолога, либо придерживались своего обычного рациона.

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По итогам эксперимента выяснилось, что у 83% участников, соблюдающих средиземноморскую диету, на протяжении всего исследования наблюдалось снижение показателя IBS-SSS (оценка тяжести симптомов кишечника). При этом в другой группе таких людей было 37%.

К концу исследования интенсивность депрессивных симптомов была ниже у людей, которые придерживались средиземноморской диеты, по сравнению с остальными.

Также несколько удивительно то, что симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, не так сильно проявлялись в группе средиземноморского рациона по сравнению с другими участниками.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

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