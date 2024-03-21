Создан новый метод борьбы с раком

В пресс-службе Нижегородского университета Лобачевского создали фотосенсибилизатор, который помогает оценивать эффективность лечения рака в режиме реального времени. Этот новый инструмент может снизить риск повреждения здоровых тканей.

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В пресс-службе отметили, что специальное вещество, основанное на порфиразине, действует как противоопухолевый агент и сенсор вязкости клеток. Оно активируется светом, который уничтожает раковые клетки, а затем изменяет свое свечение, что позволяет врачам наблюдать за процессом лечения и корректировать его в реальном времени.

Этот метод лечения рака обещает быть более эффективным и менее вредным для здоровья пациентов, так как позволяет сократить количество сеансов лечения и уменьшить риск возврата опухоли. Кроме того, разработанный фотосенсибилизатор может быть использован для визуализации опухоли во время хирургических операций, что делает процесс лечения более точным и эффективным.

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