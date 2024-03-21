Любовь к джазу и классике оказалась связана с пограничным расстройством личности

Польские психологи из Гданьского университета выяснили, что предпочтение определенных жанров музыки может указывать наличие пограничного расстройства личности у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology of Music (POM).

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Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — это состояние психического здоровья, характеризующееся постоянной нестабильностью настроения, поведения, самооценки и функционирования. ПРЛ часто приводит к импульсивным действиям и неустойчивым отношениям с другими людьми.

Изучение связи между ПРЛ и музыкальными предпочтениями проистекает из признания значительной роли музыки в жизни человека, особенно ее терапевтического потенциала.

Ученые проанализировали данные 549 участников. Музыкальные вкусы оценивались с помощью краткого теста музыкальных предпочтений (STOMP), который измеряет симпатии и антипатии людей в 14 различных музыкальных жанрах, отражающих широкий спектр музыкальных вкусов.

Исследователи обнаружили, что участники с более выраженными симптомами ПРЛ демонстрировали отчетливые предпочтения в отношении определенных типов музыки.

Примечательно, что люди с сильными проявлениями ПРЛ отдавали предпочтение рефлексивным и сложным музыкальным жанрам, таким как классика или джаз, проявляя при этом меньший интерес к интенсивным и бунтарским жанрам, таким как хеви-метал или панк-рок, отметили ученые.

Тяжесть симптомов пограничного расстройства личности также была в значительной степени связана с тем, как люди воспринимали функции музыки. В частности, оказалось, что чем тяжелее пограничные симптомы, тем меньше люди ценят музыку за ее возможность способствовать самосознанию и социальным связям.