Ученые создали универсальный экзоскелет с помощью ИИ

Ученые из Технологического университета Грузии создали уникальный экзоскелет с использованием искусственного интеллекта, который не требует сложной калибровки и настройки. Этот экзоскелет может помочь людям в повседневной жизни и на работе, а также помочь пациентам после инсульта восстановить подвижность.

© Candler Hobbs, Georgia Institute of Technology

Новая технология позволяет управлять экзоскелетом без необходимости обучения или регулировки сложных алгоритмов. Экзоскелет помогает людям ходить, стоять и подниматься по лестницам или наклонным поверхностям, а также снижает нагрузку на мышцы и суставы.

Исследователи отмечают, что их управляющая система является первым шагом к внедрению роботизированных экзоскелетов в повседневную жизнь. Эта технология может быть полезна для солдат, работников аэропортов и других профессий, где высок риск травм.