Российские ученые разработали метод диагностики опухолей кожи с помощью ИИ

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета разработали новый метод диагностики опухолей кожи, используя неинвазивные исследования с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта. Этот метод позволяет точно определить стадию развития опухоли и выбрать наиболее подходящее лечение.

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Как сообщил заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии СГМУ Сергей Капралов, новый подход позволяет не только идентифицировать опухоли кожи, но и определять оптимальную тактику лечения, включая хирургическое вмешательство, лазерную коагуляцию и другие методы. Результаты исследования опубликованы в журнале Diagnostics.

Ученые отметили, что их метод отличается от предыдущих исследований тем, что он использует комбинацию нескольких неинвазивных методов диагностики, таких как дерматоскопия, ультразвуковое сканирование, оптическая когерентная томография и спектроскопия диффузного отражения. Это позволяет более точно определить характер опухоли и составить более эффективный план лечения.

Результаты исследования помогут улучшить диагностику и лечение пациентов с опухолями кожи, сократив сроки диагностического процесса и уменьшив риск ошибочного диагноза.

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