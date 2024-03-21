В России изобретен и испытан уникальный промышленный томограф

В России создали и испытали уникальный томограф промышленного назначения. Сегодня его программное обеспечение впервые позволило проверить качество не только деталей и механизмов, но и подлинность драгоценных камней и жемчуга без их разрушения при взятии проб. Разработкой занималась компания Smart Engines, ее руководитель Владимир Арлазаров рассказал 20 марта корреспонденту URA.RU, как изобретение поможет российской экономике.

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«Сегодня мы завершили разработку ПО, с помощью которого промышленный томограф может определять качество драгоценных камней и жемчуга. Томограф Smart Tomo Engine разрабатывался для промышленности — создания машин, самолетов и прочей крупной „подвижной“ техники, в которой качество деталей необходимо проверять до полной сборки во избежание последующих дорогостоящих поломок и катастроф. Теперь мы расширили спектр применения оборудования на ювелирную отрасль», — комментирует Владимир Арлазаров.

Главное отличие от рентгена, уточнил доктор технических наук, состоит в том, что изобретение позволяет оценить объем и глубину трещин, создавая трехмерную модель, с которой сможет работать ювелир при огранке камня. Обычный рентген позволяет только увидеть наличие трещин.