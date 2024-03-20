Ученые нашли необычный способ излечить жировую болезнь

Жировая болезнь печени — состояние, связанное как с перееданием, так и с голоданием, — может привести к серьезным повреждениям печени. Новое исследование с участием пещерных рыб открывает путь к пониманию этого состояния и потенциальной разработке методов лечения.

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В исследовании, опубликованном в журнале Life Science Alliance, сравниваются пещерные рыбы, известные своей природной устойчивостью к голоданию, с другими видами рыб. Исследователи из Института медицинских исследований Стоуэрса, Университета Либре де Брюссель и Университета штата Айова выявили ген, отвечающий за развитие жировой болезни печени во время голодания. Интересно, что пещерные рыбы не испытывают такого состояния, несмотря на отсутствие пищи. Это привело ученых к важнейшему открытию: эволюционно сохраненному гену, ответственному за жировую болезнь печени у разных видов, включая человека.

Исследование выходит за рамки пещерной рыбы. Сравнив активность генов у пещерных рыб, речных рыб и даже плодовых мушек, ученые выявили ген, который активируется во время голодания у всех видов, кроме пещерных рыб. Этот ген, экспрессия которого снижена у пещерных рыб, является потенциальной мишенью для лечения метаболических заболеваний человека, таких как диабет 2-го типа и ожирение.

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