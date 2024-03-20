Ученые нашли противоопухолевые вещества в морских лилиях

Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН обнаружили у морских лилий полезные вещества, имеющие большой потенциал для применения в медицине. Морские лилии, или криноидеи – древняя группа морских организмов. Они обладают яркой окраской, которая, по мнению специалистов, защищает их от хищников.

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Исследования показали, что химические вещества хиноидной природы, содержащиеся в лилиях, обладают противовоспалительным, противоопухолевым и противовирусным эффектом. Ученые проанализировали криноидею Phanogenia gracilis и выделили три соединения, названные фанограцилинами A-C.

Эти вещества продемонстрировали антиоксидантную и антимикробную активность. Кроме того, они повысили выживаемость нервных клеток при воздействии нейротоксина ротенона, сообщается в Telegram-канале ТИБОХ ДВО РАН.

Ранее ученые выявили противораковые вещества в экстракте морской звезды. Они могут стать основой для новых противоопухолевых препаратов.