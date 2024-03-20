Гастроэнтеролог объяснил, почему кофе обладает слабительным эффектом

Гастроэнтеролог Сюань-Чжэн Ши из университета в Техасе с помощью эксперимента выяснил, почему происходит послабление стула после того, как человек выпьет чашку кофе утром. Об этом пишет издание The Mirror.

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Ученый в ходе исследования выяснил, что дело не в каких-то заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а в содержании в напитке гормона гастрин. Именно он и вызывает желание посетить туалет.

Гормон гастрин активирует моторику ЖКТ, после чего все пищеварительные процессы ускоряются. Поэтому и возникает послабление стула.

Согласно исследованию, около трети потребителей кофе сталкиваются с эффектом, напоминающим действие слабительного. Исследователь среди прочего отметил, что эффект наблюдался как при высокой концентрации кофеина, так и при его отсутствии, передает The Mirror.

В свою очередь сомнолог Дебора Ли посоветовала отказаться от кофе сразу после пробуждения. По словам эксперта, напиток тормозит работу способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге. В результате блокирование этих рецепторов практически сразу после звонка будильника может навредить здоровью.