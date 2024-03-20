Британские ученые раскрыли опасные последствия погружения в ледяную воду

Исследователи из Уорикскского университета в Британии усомнились в эффективности терапии погружения человека в ледяную воду при воспалениях в организме.

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Отмечается, что ученые изучили данные девяти исследований, в которых погружением в ледяную воду лечили людей с аутоиммунными заболеваниями, в частности рассеянным склерозом.

Как уточняет PLOS One, эксперты из Уорикскского университета пришли к выводу, что выборка добровольцев была слишком маленькой от 15 до 48 человек, к тому же во всех исследования 90% участников составляли мужчины.

Специалисты подчеркнули, что далеко не всем подходят столь экстремальные методы терапии. При погружении в ледяную воду у неподготовленного человека может случиться холодовой шок, начаться тахикардия и произойти остановка сердца.

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