Ученый назвал химический состав счастья

В честь Международного дня счастья новосибирский ученый Евгений Турло рассказал, какие химические вещества отвечают за счастливую жизнь человека.

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По словам ученого, универсальной формулы счастья не существует. Однако наличие определенных веществ в организме способствуют ощущению этого состояния. Благодаря активности различных нейромедиаторов, гормонов и других химических веществ в мозге человек чувствует себя удовлетворенно, комфортно и радостно.

"Химические процессы в организме и мозге тесно связаны и с психологическими аспектами счастья и благополучия, - утверждает Евгений Турло. - Поэтому понимание этих связей может помочь в поддержании психического здоровья и улучшении качества жизни".

Исследователь считает, что за состояние счастья отвечают серотонин, дофамин, окситоцин, а также эндорфины и кортизол.

"Эти нейромедиаторы и другие биологически активные вещества в организме могут влиять на активность нейронов в мозге, улучшать передачу нервных импульсов и другие физиологические процессы, которые в итоге определяют чувство счастья и благополучия человека", - объясняет ученый.

К примеру, увеличение концентрации серотонина моментально вызывает чувство счастья. Дофамин, в свою очередь, регулирует удовольствие, мотивацию и двигательные функции. "Гормон любви" окситоцин, стимулирует доверие, удовлетворение и социальные связи. Эндорфины являются природными опиатами. Организм их выделяет в ответ на физическую активность, удовольствие и другие стимулирующие события. А вот кортизол может вызвать негативные эмоции у человека - при повышенном уровне. Зато его понижение свидетельствует об отсутствии стресса.

Когда в организме наблюдается нехватка данных веществ, то человек может быть раздражительным, печальным, рассеянным и невнимательным. И даже впадать в депрессию.

Росту новых нейронных связей и улучшению психологического благополучия способствуют позитивное мышление, спорт, общение с близкими, природа и правильное питание. А вот недостаточное количество сна, конфликты, негативные эмоции и стресс резко уменьшают уровень удовлетворенности.

"Основной компонент счастья у человека - это социальность, - утверждает Турло. - Чувство связи с другими людьми, взаимодействие, поддержка и дружба способствуют выработке оптимального количества гормонов и улучшению настроения".

Поэтому хорошие отношения с окружающими тоже могут сделать человека счастливым.