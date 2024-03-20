У курильщиков электронных и обычных сигарет одинаковые изменения в ДНК
Согласно исследованию ученых из Университетского колледжа Лондона, у потребителей электронных сигарет такие же изменения ДНК в клетках щеки, как и у других курильщиков. Онкологические опухоли вызывают как раз «неправильные» мутации в ДНК.
Полученные результаты пока не доказывают, что электронные сигареты вызывают рак, но дают пищу для размышлений и дальнейших исследований. В статье, опубликованной в журнале Cancer Research, проанализировано эпигенетическое воздействие табака и электронных сигарет на метилирование ДНК в более чем 3500 образцах.
Эпигеном — дополнительный слой в нашем геноме. ДНК можно сравнить с компьютерным «железом», а эпигенетические процессы — с программным обеспечением. Эпигенетические вариации влияют на то, КАК именно будут работать имеющиеся гены, как и когда запускаются или отключаются определенные программы. Часто эпигенетические особенности изменяются в течение жизни. На них могут влиять различные факторы, включая старение, образ жизни, воздействие гормонов, химических веществ и факторов окружающей среды, даже стресс и психологические травмы. Один из типов эпигенетических модификаций — метилирование ДНК.
Исследователи обнаружили, что клетки, которые выстилают ротовую полость (эпителиальные) и часто перерождаются в раковые, у курильщиков обычных и электронных сигарет показывают существенные эпигеномные изменения. Важно отметить, что такие изменения наиболее часты при раке легких или предраковых состояниях.
Руководитель исследования, профессор Мартин Видшвендтер: «Эпигеном позволяет оглянуться назад. Он говорит о том, как наше тело отреагировало на воздействие, например, на курение. Изменения, наблюдаемые в тканях рака легких, также можно найти в клетках щек курильщиков, у которых (еще) не развился рак. Наши исследования указывают, что электронные сигареты могут быть не такими безобидными, как первоначально предполагалось. Необходимы долгосрочные исследования».