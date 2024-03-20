У курильщиков электронных и обычных сигарет одинаковые изменения в ДНК

Согласно исследованию ученых из Университетского колледжа Лондона, у потребителей электронных сигарет такие же изменения ДНК в клетках щеки, как и у других курильщиков. Онкологические опухоли вызывают как раз «неправильные» мутации в ДНК.

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Полученные результаты пока не доказывают, что электронные сигареты вызывают рак, но дают пищу для размышлений и дальнейших исследований. В статье, опубликованной в журнале Cancer Research, проанализировано эпигенетическое воздействие табака и электронных сигарет на метилирование ДНК в более чем 3500 образцах.

Эпигеном — дополнительный слой в нашем геноме. ДНК можно сравнить с компьютерным «железом», а эпигенетические процессы — с программным обеспечением. Эпигенетические вариации влияют на то, КАК именно будут работать имеющиеся гены, как и когда запускаются или отключаются определенные программы. Часто эпигенетические особенности изменяются в течение жизни. На них могут влиять различные факторы, включая старение, образ жизни, воздействие гормонов, химических веществ и факторов окружающей среды, даже стресс и психологические травмы. Один из типов эпигенетических модификаций — метилирование ДНК.

Исследователи обнаружили, что клетки, которые выстилают ротовую полость (эпителиальные) и часто перерождаются в раковые, у курильщиков обычных и электронных сигарет показывают существенные эпигеномные изменения. Важно отметить, что такие изменения наиболее часты при раке легких или предраковых состояниях.