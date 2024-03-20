Когда тепло вредит работе нашего иммунитета — новое исследование

Способ борьбы с проблемой простой, но почему-то многие ему не следуют.

Даже кратковременное воздействие высоких температур, например, выход на улицу в жаркий день, может усилить воспаление и нарушить работу иммунной системы. А это, в свою очередь, может повысить восприимчивость к инфекциям и ускорить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний. Об исследовании сообщается на сайте Американской ассоциации сердца.

«В исследовании мы соотносили измерения температуры окружающей среды с множеством маркеров воспаления и иммунного ответа в организме, чтобы изучить краткосрочные эффекты воздействия температуры и получить более полную картину ее влияния на здоровье», — говорит Дэниел В. Риггс из Луисвиллского университета (США).

Для исследования ученые взяли образцы крови, которые были собраны в летние месяцы у 624 взрослых людей. Их проанализировали на наличие нескольких маркеров, связанных с работой иммунной системы. Затем полученные показатели соотнесли с индивидуальными факторами (например, курением или возрастом участника) и тем, какие в день забора анализа были температура воздуха, ощущаемая температура (то есть, с учетом влажности и ветра). Также учли универсальный термический климатический индекс UTCI — то есть, насколько в этот день было комфортно с учетом температуры, влажности, скорости ветра и уровня ультрафиолетового излучения.

Выяснилось, что при повышенном UTCI увеличивалось и количество моноцитов и эозинофилов (это две разновидности компонентов крови лейкоцитов), а также уровень Т-киллеров (в их задачу входит уничтожение поврежденных клеток собственного организма) и показатели фактора некроза опухоли-альфа, который связан с комплексной регуляцией воспалительных и иммунных процессов в организме.

«Эти иммунные молекулы указывают на активацию врожденной иммунной системы организма, которая стимулирует быструю и неспецифическую воспалительную реакцию во всем организме для защиты от патогенов и травм. А снижение количества В-лимфоцитов указывает на то, что хуже работала та часть иммунной системы, которая запоминает вирусы и микробы и более оперативно создает антитела для повторной борьбы с ними», — приводятся результаты замеров.

Отмечается, что связь не с UTCI, а с просто температурой воздуха или температурой, влажностью и скоростью ветра, была не столь явной.

При этом подчеркивается, что в дни забора крови участники исследования до анализа подвергались лишь кратковременному воздействию жары. Но даже оно оказало влияние на работу иммунитета.

«Ввиду глобального потепления вызывает беспокойство, что воздействие тепла временно ослабляет реакции иммунной системы, поскольку известно, что высокая температура воздуха и влажность способствуют передаче инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем. То есть, в самые жаркие летние дни люди могут быть более уязвимы к болезням или воспалениям. И, например, некоторые лекарства могут сделать людей более восприимчивыми к заболеваниям, связанным с жарой, а некоторые могут оказаться не столь эффективными [как обычно]», — отмечает Риггс.

Самые большие риски, вплоть до вероятности смерти, из-за высоких температур для людей старше 60 лет и людей всех возрастов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Однако, и для групп риска, и для всех остальных людей, существуют простые способы снизить риск вреда для здоровья: при пиковых температурах и в середине дня, когда самое сильное солнечное излучение, постараться быть дома, в прохладе, а также носить легкую дышащую одежду и пить много воды.

При этом ученые не могут сказать, сколько точно времени участники исследования провели на жаре, прежде чем это повлияло на иммунную систему, а также не изучено влияние зеленых насаждений на эту ситуацию — оно станет темой для следующего исследования.