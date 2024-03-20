Ученые нашли новую возможную причину развития болезни Альцгеймера

Ученые нашли еще одну вероятную причину развития болезни Альцгеймера. Так, по мнению исследователей из Стэнфордского университета, это может быть связано с накоплением в клетках мозга жира.

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В частности, жировые капли копятся внутри нейронов, что в конечном итоге приводит к их дисфункции, говорится в в журнале Nature.

Такое заявление основано на исследовании, в рамках которого удалось выяснить, что кодируемый белком ген под названием APOE, помогает транспортировать жир в клетки и из них. Однако у носителей одной из вариаций гена, APOE4, более высокий уровень определенного иммунного фермента, отвечающего за увеличение количества жировых капель в клетках мозга.

Эксперимент показал, что при введении амилоида в клетки мозга людей-носителей APOE4 или APOE3, происходит накопление большего количества жира в нейронах.

Это в свою очередь вызывает аккумуляцию тау-белка внутри нейронов, что приводит к сбоям в их работе. Дисфункция нервных клеток мозга выражается проблемами с памятью, вниманием, исполнительной функцией.

Ранее ученые из Кливленда заявили, что препарат "Виагра" может предотвратить снижение когнитивных способностей у человека, а также снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, а уеные из Китая заявили, что сокращение финансов влияет на риск развития деменции.