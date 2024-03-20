Бразильские ученые впервые в мире получили человеческий инсулин из молока

Исследователи генетически модифицировали корову в Бразилии, чтобы она производила человеческий инсулин в своем молоке, что знаменует собой прорыв в исследованиях в области лечения диабета.

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Это инновационное достижение может привести к более доступному лечению диабета и потенциально помочь облегчить проблему нехватки инсулина, а также финансовое бремя, связанное с лечением. В исследовании, опубликованном в журнале Biotechnology, использовались методы генной инженерии для интеграции сегмента человеческой ДНК, вырабатывающего проинсулин, в коровьи эмбрионы.

Исследователи из университета Иллинойса и университета Сан-Паулу убедились, что человеческий образец инсулина будет активен в тканях молочной железы коров, предотвращая попадание любого инсулина в кровоток и допуская его выработку исключительно в молоке.

"Использование конструкции ДНК, специфичной для ткани молочной железы, означает, что человеческий инсулин не циркулирует в крови коровы или других тканях. Он также использует возможности молочной железы по выработке большого количества белка", - отмечается в исследовании.

После того, как генетически модифицированная корова достигла зрелости, молоко, которое она производила, содержало как проинсулин, так и сам инсулин. Это был прорыв, поскольку ученые ожидали, что корова будет производить только проинсулин, а затем очищать проинсулин до инсулина. Однако ее молочные железы самостоятельно переработали проинсулин в активный инсулин.

Хотя исследователи не могут точно сказать, сколько инсулина будет вырабатываться при типичной лактации, они пояснили, что, если корова может производить один грамм инсулина на литр молока, а корова производит от 40 до 50 литров в день, это большое количество потенциального лекарства для диабетиков. Распространенная норма одной дозы составляет всего 0,0347 миллиграмма, и это означает, что каждый грамм, получаемый от коровы, эквивалентен 28 818 единицам инсулина. Исследователи надеются продолжить совершенствование своей технологии путем повторного клонирования и оптимизации процесса лактации. Они намерены сформировать стадо трансгенных коров, которое могло бы превзойти нынешние объемы производства инсулина без необходимости использования высокотехнологичного оборудования.