Ученые нашли инновационный метод контроля заморозки ткани в криохирургии

Молодые ученые из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) нашли инновационное решение для более точного контроля глубины заморозки ткани в криохирургии. Это позволит улучшить результаты операций и повысить безопасность процедур, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, в медицине сейчас активно применяется лечение при помощи низких температур - так называемая криохирургия. Одной из основных проблем в этой области является точное определение границ и глубины заморозки ткани. Врачам приходится оценивать это, опираясь на собственный опыт. В связи с этим есть риск недостаточно заморозить либо переморозить ткань, что может привести к неэффективному лечению и повторному приему пациента, либо к послеоперационным осложнениям соответственно.

"Во время заморозки ткани криоаппликатором дополнительно к ней будет прикладываться наш инструмент: между его электродами будет проходить слабый электрический ток и передавать данные в электроимпедансный томограф. На экране томографа будет визуализироваться процесс изменения импеданса. При достижении достаточного уровня заморозки программное обеспечение будет сигнализировать врачу - это можно будет определить по резкому скачку сопротивления. Так повысится качество проведения криопроцедур", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, студента третьего курса медико-биологического факультета по специальности "медицинская кибернетика" Артура Вощенко.

Проект поддержан в рамках двух грантовых конкурсов: "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям и SibMed.StartUp от СибГМУ. Молодые ученые планируют в ближайшие несколько лет довести продукт до готового решения и зарегистрировать изобретение как медицинское изделие, привлечь партнеров и выйти на рынок.

Помимо Вощенко в проекте задействованы три студента пятого и третьего курсов медико-биологического факультета по специальности "Медицинская кибернетика": Сергей Анисимов проектирует криоинструменты, Николай Казетов работает с программным обеспечением, Михаил Трубин разрабатывает томографы вместе с научно-образовательной лабораторией "Бионические цифровые платформы".