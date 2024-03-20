Стали известны причины тревожности у девочек и молодых женщин

Открытие учёных Университета Суррея даёт новые возможности для разработки методов лечения девочек и молодых женщин, страдающих тревожностью. Они выяснили, что развитие этого состояния может быть связано с нарушением баланса двух важнейших химических веществ мозга – гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата.

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Исследование показало, что по мере взросления женщин уровень ГАМК (важнейший тормозной нейромедиатор мозга) увеличивается, а уровень глутамата (главный возбуждающий нейромедиатор мозга) снижается.

Равновесие между ГАМК и глутаматом в дорсолатеральной префронтальной коре головного мозга, согласно выводам учёных, служит важным индикатором уровня тревоги. Глутамат стимулирует мозговую активность, ГАМК действует как тормоз. Тревога, которая часто ведёт к нарушению рационального мышления, неразрывно связана со сверхактивной тормозной системой мозга.

В исследование были включены: 49 участников в возрасте 10-12 лет и 32 участника в возрасте 18-25 лет. Авторы применяли метод визуализации мозга – магнитно-резонансной спектроскопию, для измерения уровня химических веществ в различных областях мозга.