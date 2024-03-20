Иначе можно увидеть на весах цифры, которые не порадуют. Во всём виновата не столько тяга к сладкому в эти дни, сколько гормоны — прогестерон и не только.

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Как меняется вес во время месячных, «Секрету фирмы» рассказала гинеколог-эндокринолог филиала израильской клиники «Хадасса» в международном медицинском кластере «Сколково» Наталья Вергасова.

Что происходит с весом во время месячных

В норме менструальный цикл у женщин двухфазный. Во вторую фазу менструального цикла после овуляции в яичнике формируется жёлтое тело, которое продуцирует гормон прогестерон.

«Уровень прогестерона достигает пика в среднем через семь дней после овуляции. Если оплодотворение яйцеклетки не произошло, уровень прогестерона постепенно начинает снижаться и наступает менструация», — напомнила гинеколог.

Как прогестерон влияет на вес:

повышает метаболизм на 2,5-10% за счёт небольшого повышения температуры тела;

повышает аппетит, а растущий голод затрудняет контроль над количеством потребляемых калорий;

ухудшает чувствительность к инсулину, организм хуже использует углеводы, быстрее откладывается жир;

при снижении уровня прогестерона ближе к менструации может отмечаться задержка жидкости, могут появляться отеки.

«При строгом контроле потребляемых калорий во вторую фазу менструального цикла можно и похудеть. Но при высоком аппетите, превышении потребления суточного калоража и пищи, богатой солями, мы отмечаем прибавку в весе. В среднем в норме она может составлять 1–3 кг», — рассказала гинеколог.

На вес могут влиять колебания не только уровня прогестерона, но и пролактина, тестостерона, а также наличие другой соматической патологии, добавила эксперт.

Когда лучше взвешиваться

Во время месячных и сразу после них не стоит торопиться вставать на весы.

«С целью оценки массы тела женщине целесообразно взвешиваться через 2–3 дня после окончания менструации, когда окончательно нивелируется действие прогестерона и начнёт расти уровень эстрогенов», — заключила собеседница «Секрета».

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