Способы избежать рака толстой кишки

Для того чтобы избежать рака толстой кишки, необходимо поддерживать здоровый вес, сбалансировано питаться, а также быть физически активным. К такому выводу пришли в американском институте исследований рака (AICR).

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«По данным AICR, избыток жира в организме является одним из самых сильных факторов, повышающих риск развития колоректального рака», — сообщает издание «Ридус».

Отмечается, что для предотвращения развития многих видов рака также необходимо не менее 30 минут в день уделять упражнениям. Для этого подойдет любой вид физической активности.

В материале подчеркивают, избежать рака поможет сбалансированный рацион: нужно употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку и кальций, а также уменьшить потребление красного мяса. Кроме того, следует ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.

Ранее врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева рассказала, что белокочанная, брюссельская капуста и брокколи помогают в борьбе с онкозаболеваниями. В частности, способствуют этому содержащееся в капусте вещество сульфорафан.