Ученые намерены синтезировать соединение, блокирующее активность вируса Денге

Группа ученых из России и Швеции планирует в следующем году синтезировать соединение, препятствующее размножению вируса Денге в клетке (ингибитор), для создания лекарства от вызываемой им лихорадки. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией структурной биологии, заместитель директора по научной работе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН Александр Ломзов.

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В исследовании участвуют сотрудники молодежной лаборатории ИХБФМ СО РАН, Института биоорганической химии РАН (Москва) и Шведского университета сельскохозяйственных наук.

"Прототип ингибитора уже есть, это исходные данные от шведской команды. В этом году мы планируем найти альтернативных кандидатов и начать проверять их компьютерными методами. На будущий год планируем попробовать синтезировать такое соединение - оно достаточно сложно синтезируемое", - сказал Ломзов, добавив, что лишь несколько научных групп в мире могут синтезировать подобные соединения.

Ранее ученым удалось уточнить структуру белка - сериновой протеазы, - который необходим вирусу, чтобы проникнуть в клетку. По словам ученого, до этого структура фермента была определена неверно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

Ломзов пояснил, что для того, чтобы найти лекарство, белок-мишень необходимо закристаллизовать, для чего белок должен обладать жесткой структурой. Сложность поиска мишени для создания лекарства от лихорадки Денге связана с тем, что фермент сериновая протеаза вируса Денге - это конформационно-подвижный комплекс.

"Сериновая протеаза состоит из двух белков, и у каждого есть начало и конец, которые не упорядочены, находятся в подвижном состоянии в пространстве. Это не позволяет получить высококачественные кристаллы. Поэтому мы использовали разнообразные методы ядерного магнитного резонанса и компьютерного моделирования для установления структуры этого фермента", - пояснил Ломзов.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.