Российские ученые нашли причину аритмии у молодых людей

Омские медики провели исследование и узнали одну из причин, почему у молодых людей все чаще встречается аритмия

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Учёные из Омского государственного медицинского университета выяснили, что у молодёжи нарушения ритма сердца связаны с дисплазией соединительных тканей. Это открытие поможет выявлять проблемы на ранних этапах. Люди с этим расстройством часто испытывают трудности при физических нагрузках и часто обращаются к врачам с жалобами на сердечные проблемы и другие осложнения.

У каждого пятого человека есть признаки дисплазии соединительных тканей, но если это влияет на несколько органов, то ситуация становится серьёзной. Например, дисплазия может привести к опасным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая внезапную сердечную смерть. Учёные рекомендуют внимательно отслеживать состояние сердца при помощи спекл-трекинг эхокардиографии у пациентов с дисплазией.