Что пластик делает с эндокринной системой человека

Сотни синтетических химикатов находятся в на первый взгляд безобидной поверхности пластиковой бутылки. Эти вещества придают материалу необходимую структуру, гибкость и долговечность. Но из-за этих характеристик от пластика также очень тяжело избавиться.

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По данным растущего количества исследований, прежде чем пластик попадёт в природную экосистему, содержащиеся в нем химические вещества могут вымыться из бутылок с водой и других пищевых контейнеров, попасть в организм и потенциально поставить под угрозу здоровье человека. Например, уже известно, что пластик содержит химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы (EDC). Они могут навредить организму человека в целом.

Эти химические вещества влияют на эндокринную (гормональную) систему. И, возможно, они действительно опасны. Большинство исследований, связанных с их воздействием на здоровье, проводится на животных и на выращенных в лаборатории клетках.

Также науке трудно успевать за быстрым и постоянным созданием новых химических веществ. В производстве пластмасс используется более 16 тысяч химических веществ. Более тысячи используемых сегодня промышленных химикатов предположительно относятся к таким, которые нарушают работу эндокринной системы. Кроме того, производители пластика, за исключением небольшого процента веществ, которые регулируются законами, не обязаны раскрывать химические ингредиенты, которые они используют.

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Что точно сейчас известно, так это то, что EDC содержатся в пластике и могут вымываться наружу. EDC охватывают обширное семейство веществ, куда входят многие синтетические промышленные химикаты, такие как бисфенолы, антипирены, пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), фталаты и др.

Некоторые переработанные пластмассы содержат концентрированные уровни этих химикатов, что может усугублять их воздействие на организм. Исследования также показывают, что это воздействие является прямым. Большинство EDC липофильны, то есть они могут сочетаться с растворёнными жирами. По этой причине люди могут подвергаются их воздействию через жиры, которые попадают с потом через кожу, через жиры в пище.

Синтетические EDC имеют структуру и размер, схожие с десятками гормонов, включая эстроген, тестостерон и гормоны щитовидной железы. Как только они оказываются внутри тела, они способны нарушить работу эндокринной системы.

Синтетические EDC имитируют гормоны, блокируют их и иным образом нарушают их нормальное функционирование. Эффект от этого может быть масштабным, поскольку эндокринная система помогает контролировать всё: от фертильности и воспроизводства до роста, обмена веществ, иммунитета и развития мозга. Важно ещё и то, когда конкретно вы подвергаетесь воздействию EDC. Беременность, развитие плода и ребёнка считаются периодами повышенной уязвимости к этим веществам. Это приводит к проблемам с фертильностью.

В ходе одного исследования новорождённых крыс обнаружилось, что когда им вводили бисфенол А, то у них снижалась фертильность, во взрослом возрасте развивались кисты яичников.

Крупные обсервационные исследования связали воздействие фталатов с более высокой вероятностью преждевременных родов, нарушениями функции инсулина, которые приводят к диабету. Одно обзорное исследование также продемонстрировало связь между влиянием антипиренов (которые содержат фталаты) на развитие и снижением IQ у детей.

Ещё одно исследование показало, что женщины, работающие в индустрии пластмасс, имеют повышенный риск возникновения проблем с фертильностью.

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