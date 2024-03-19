Рак все больше переходит из разряда смертельных недугов в число хронических - тех, что поддаются лечению и контролю. Но при этом важно вовремя поставить диагноз и начать лечение, а также не допускать распространенных ошибок, которые могут свести на нет усилия врачей. О самых распространенных заблуждениях в отношении онкологических заболеваний рассказала врач-гематолог, заведующая отделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яна Мангасарова.

"У нас был пациент с медленно развивающейся лимфомой. Он решил, что не будет лечиться, а станет есть гриб веселку в больших количествах и это его полностью исцелит. В результате у него отказали почки, опухоль выросла. Этот пациент пришел к нам после гриба веселка в очень невеселом состоянии. Ему проводили химиотерапию и трансплантацию на фоне диализа. Тогда я впервые осознала, насколько люди могут заблуждаться по поводу своего лечения", - рассказала Яна Мангасарова.

Доктор перечислила самые распространенные заблуждения относительно раковых заболеваний.

Сахар питает опухоль

Это не так.

"Опухоль избыточно делится - это правда, и якобы из-за этого в первую очередь получает питательные вещества. Это в корне неверно, потому что распределение энергетических молекул происходит равномерно по всему организму, питание получают и мозг, и мышцы, и все остальные органы", - поясняет доктор.

По ее словам, не сахар провоцирует рост опухоли, а в принципе неправильное питание и связанное с ним ожирение повышают онкориски, особенно у женщин в менопаузе.

Углеводы провоцируют плохую переносимость химиотерапии

Это не соответствует действительности.

"Углеводы входят в состав сбалансированного рациона, и полностью отказываться от них не стоит. Но пациенты с ожирением, сахарным диабетом должны соблюдать определенные принципы питания и контролировать гликемический индекс", - отмечает Яна Мангасарова.

Сами по себе углеводы не влияют ни на переносимость химиотерапии, ни на чувствительность опухоли к лекарствам.

"Питание во время химиотерапии просто должно быть правильным, как и во все остальное время. В период гранулоцитоза (снижения уровня лейкоцитов в крови) вся пища должна быть термически обработана, исключены субпродукты и многократная заморозка-разморозка", - советует гематолог.

Рак можно вылечить народными методами

Это, пожалуй, самое распространенное и самое вредное заблуждение. Люди бегают по знахарям, отправляются в "места силы", опробуют на себе всевозможные "снадобья" и теряют время для полноценного лечения.

"Нет ни одного исследования, которое бы подтверждало эффективность народных средств", - подчеркивает эксперт.

Нет универсального лекарства от рака. Для каждого онкозаболевания и даже внутри одного заболевания используют разные схемы терапии.

"В последние 15-20 лет медицина стала лучше понимать биологию опухоли. когда начинается терапия, врачи знают, как взаимодействуют между собой препараты. Но если в эту систему попадает новый элемент, реакция организма может поменяться", - поясняет доктор Мангасарова.

Раковые клетки гибнут от соды

В интернете полно советов, как справиться с опухолью с помощью соды. Но это фейки.

"Сода, попадая в желудочно-кишечный тракт, нейтрализуется соляной кислотой. Особого изменения кислотно-щелочного баланса не происходит. иногда предлагают ввести раствор соды через вену. Это действительно сдвигает кислотно-щелочной баланс, но чревато угнетением центральной нервной системы, можно потерять сознание и даже впасть в кому", - предупреждает гематолог.

Она подчеркивает: любые изменения в схеме терапии нужно обязательно обсуждать со своим врачом.

После химиотерапии организм нужно очищать сорбентами

"Очень важно, чтобы химиотерапия в организме отработала полный цикл своего действия. Если пациент пытается "чистить" организм, эффективность лечения снижается", - говорит эксперт.

Во время химиотерапии проводится мониторинг всех лабораторных показателей. Если возникает дисбаланс, дозировка препаратов корректируется. Просто побыстрее вывести препарат из организма - это неверная концепция, которая ухудшает результат лечения.