Способности к языкам связаны с умением распознавать ритм

Наш мозг улавливает ритм речи уже в материнской утробе, как только появляется способность распознавать звуки. В новом исследовании ученые выяснили, что люди вне зависимости от родного языка делятся на тех, кому это удается хорошо, и тех, кто испытывает трудности с улавливанием и повторением этого ритма, а также доказали, что это влияет и на способности к изучению языков. О работе сообщает Норвежский университет естественных и технических наук.

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В основу исследования лег простой, на первый взгляд, тест речевой синхронизации. Участникам включали запись, на которой человек говорил со скоростью 4-5 слогов в секунду (это типичная скорость речи для многих языков). А они должны были шепотом проговаривать ритм, например: «Та-та-та-та». То есть, произносить слог синхронно с услышанным.

«Некоторые сразу попадают в ритм и легко придерживаются его, в то время как у других не сразу получается найти ритм. Это означает, что мы можем разделить их на две группы. Некоторые люди естественным образом синхронизируют свою речь с внешним сигналом, а другие нет. Предыдущие исследования показали, что эта разница не изменяется с течением времени», — говорит первый автор исследования Гуро С. Сьюлс.

Высокий и низкий уровень синхронизации прослеживается не только по способности попадать в ритм, но и по активности в мозге. Также те, у кого уровень синхронизации при тесте оказывается выше, лучше заминают звучание новых слов.

«У людей с высоким уровнем синхронизации более сильная связь между частью мозга, которая воспринимает язык, и частью, которая отвечает за воспроизведение речи», — поясняет профессор Мила Вулчанова.

Выводы Сьюлс и Вулчановой подтверждаются исследованием 2019 года, которое указывает на связь между способностями к синхронизации и строением дугообразного пучка — особой структуры в нашем мозге, которая соединяет лобную, теменную и височную доли, и при этом имеет в левом полушарии более крупный размер, чем в правом. Ранее также доказано, что способность изучать новые слова зависит от эффективной и быстрой связи между височной и лобной областями мозга.

Однако, норвежские ученые в своем исследовании собрали все данные воедино и, что важно, доказали универсальность теста речевой синхронизации. Раньше он уже был опробован для носителей английского, немецкого, испанского и китайского языков. Для норвежцев синтезировали запись, в которой слоги их родного языка перемешаны с английскими. И это помогло доказать, что на его результаты не влияет то, какой опыт пользования языков уже имеется у участников.

«Другими словами, эта способность, вероятно, не зависит от языкового опыта. Способность к синхронизации может быть врожденной. И можно также предполагать, что она связана с овладением языком и тем, насколько хорошо люди подготовлены к изучению языка», — сказала Вулчанова.

Следующим этапом работы как раз и станет выяснение того, является ли способность к синхронизации врожденной. Исследователи надеются, что в конечном итоге их информация поможет понять индивидуальные различия в строении мозга, которые влияют на связь между слуховыми и двигательными функциями — то есть, на то, как восприятие звуков связано с органами, задействованными в говорении: легкими, голосовыми связками, языком и ротовой полостью.

Чтобы разобраться в этом, они планируют работу с новорожденными, которым только предстоит освоить речь. Кроме того, уже сейчас изучается, возможно ли по способности дошкольников к речевой синхронизации предсказать, насколько они будут успешны в изучении языков.