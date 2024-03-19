Британские ученые оценили риск смерти от сердечного приступа по анализу крови

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании разработали новый метод, позволяющий выявлять людей с повышенным риском смерти от сердечной недостаточности. Для этого предложили использовать анализ крови.

© Мир24

В исследовании ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 800 человек с разной степенью сердечной недостаточности. У пациентов брали анализ крови, а также измеряли давление и делали эхокардиограммы.

Ученые сосредоточились на белке под названием нейропептид Y (NPY). У людей с высоким уровнем данного белка риск смерти от сердечного приступа в течение трех лет был на 50% выше, чем у остальных.

Нейропептид Y – гормон стресса. Его обнаружили в нейронах сердечно-сосудистой системы. Ученые считают, что организм начинает выделять его в ответ на экстремальный стресс.

Гормон может спровоцировать нарушения сердечного ритма и привести к закрытию мелких кровеносных сосудов в сердечной мышце. В результате сердце начинает испытывать повышенную нагрузку.

Ученые отметили, что новый метод позволит заранее выявлять людей из группы риска и своевременно проводить лечение, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что создан кардиостимулятор в 100 раз тоньше человеческого волоса. Он гораздо удобнее, чем современные устройства.