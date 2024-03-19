Сделан новый шаг к комфортному контролю уровня глюкозы у людей с диабетом

Людям с диабетом для измерения уровня глюкозы требуется прокалывать пальцы. Эта инвазивная процедура, помимо дискомфорта, может быть связана с другими рисками: вызывать зуд, воспаление, инфекцию. Учёные предложили своё решение этой проблемы – создали новый миниатюрный оптический датчик глюкозы.

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Исследователи из Центра передового опыта в области трансформационных метаоптических систем Австралийского исследовательского совета создали миниатюрный оптический датчик диаметром всего 5 мм, который можно будет использовать для непрерывного неинвазивного мониторинга уровня глюкозы у людей с диабетом, – рассказывает EurekAlert.

Неинвазивные способы контроля глюкозы – приоритетная цель медицины на протяжении долгих лет. Ранее уже были разработаны методы оптического определения уровня глюкозы, но с применением сложного оптического оборудования, которым невозможно пользоваться вне лаборатории и регулярно.

Главной проблемой, почему не удавалось создать удобное портативное устройство, была миниатюризация и фильтрация сигналов глюкозы от спектра поглощения воды в ближнем инфракрасном (NIR) диапазоне. Говоря проще, было не так просто отличить воду от глюкозы в крови.

В новом исследовании учёные определили четыре инфракрасных спектра глюкозы, которые могут осуществлять чувствительную и избирательную идентификацию в водных и биологических средах.

Команда создала миниатюрный датчик глюкозы, работающий в диапазоне волн 1600–1700 нм, с поддержкой Bluetooth, работающий от батарейки-таблетки. Этот миниатюрный датчик смог определить уровни глюкозы в диапазоне от 2,7 до 22 ммоль/л в плазме крови, с пределом обнаружения и чувствительностью, сопоставимым с более крупными лабораторными датчиками.

Разработчики говорят о возможности миниатюрного датчика впоследствии интегрироваться в умные часы и другие трекеры здоровья. Гибкая конструкция в виде пластыря позволяет комфортно использовать её в качестве носимого устройства.

На данный момент подана заявка на патент для технологии оптического датчика глюкозы, разработанной этой командой.