Ученые объяснили причины появления проблем с ритмом сердца у молодежи

По данным ученых, сбои в ритме сердца вызываются нарушением в строении миокарда из-за дисплазии соединительных тканей, исследования омских ученых были опубликованы Российском кардиологическом журнале.

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Специалисты уверены, теперь понимание процесса причин аритмии позволит провести раннюю диагностику.

Заболевание дисплазия соединительных тканей (ДСТ) вызывается в результате нарушений, которые происходят во время развития соединительной ткани.

Первые симптомы недуга могут проявиться в четыре год, зачастую болезнь может прогрессировать у человека подростковом возрасте. У отдельных людей симптомы могут сохраняться до 45 лет.

Люди, у которых диагностированы ДСТ, не могут переносить физические и эмоциональные нагрузки, которые являются обычными для человека.

Помимо этого, у них зачастую возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварительным трактом.

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