Исследование: один бокал вина в день повышает вероятность развития рака молочной железы

Недавнее исследование, профинансированное Национальными институтами здравоохранения, показало, что более 50% взрослых в США даже не знают, что употребление алкоголя повышает риск возникновения рака. В том числе рака молочной железы.

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Эндрю Зайденберг, руководитель исследования, опубликованного в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention, отметил, что все виды алкоголя, в том числе вино, повышают вероятность развития рака.

Метаанализ 119 исследований, проведённый Американским институтом исследований рака (AICR) и Всемирным фондом исследования рака, опубликованный несколько лет назад, показал, что всего один алкогольный напиток в сутки (порция в 150 мл, один бокал вина) повышает риск возникновения рака молочной железы на 5% у женщин в пременопаузе и на 9% у женщин в постменопаузе.

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По данным Американского онкологического общества, женщины, которые употребляют один алкогольный напиток в день, имеют на 7–10% больше шансов столкнуться с раком молочной железы. При употреблении двух-трёх порций алкоголя в день этот риск повышается уже примерно до 20%.

Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, безопасного для здоровья уровня потребления алкоголя не существует.

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