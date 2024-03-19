В Самаре разработали метод лечения рака с помощью клеток-киллеров

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) ученые разработали методику лечения рака с помощью натуральных клеток-киллеров из пуповинной крови.

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Исследования на пациентах уже показали 80-процентную эффективность и отсутствие побочных реакций. Кроме того, этот метод лечения дешевле, чем дорогая таргетная терапия онкобольных, сообщает пресс-служба вуза.

Метод поможет, в частности, бороться с множественной миеломой - это злокачественная опухоль кроветворной и лимфоидной тканей. Как отмечает профессор Ольга Тюмина, молекулярные основы развития этого рака не понятны окончательно, но известно, что заболевание прогрессирует из-за дисфункции естественных клеток-киллеров. Сейчас этот рак лечат химиотерапией, а также делают аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

"Но несмотря на усовершенствованные стратегии лечения, заболевание все еще представляет проблему в терапии, потому что у ряда больных наблюдаются рецидивы опухоли или развивается резистентность к проводимой терапии. Это обусловлено чрезвычайной вариабельностью клинических проявлений и активностью патологического процесса, - комментирует Ольга Тюмина.

Смертность от этого вида рака высокая. Поэтому ученые начали искать новый метод лечения, который даст больше шансов на жизнь таким больным.

Как отметили в пресс-службе вуза, применение пуповинной крови - это эффективный метод лечения онкогематологических заболеваний. Она часто становится источником стволовых клеток, которые используют для трансплантации окнобольным.

"Естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета. В отличие от других иммунных клеток, они дают очень быстрый ответ. При их введении почти исключается развитие реакции "трансплантат против хозяина", кроме того, они практически не оказывают токсического действия на нормальные клетки, что снижает вероятность побочных эффектов иммунотерапии, - отмечает профессор Игорь Давыдкин.

Таким образом, этот метод позволяет активировать естественные механизмы иммунного ответа и уничтожения опухолевых клеток.