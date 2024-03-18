Добавки с кальцием и витамином D оказались полезны и вредны одновременно

Новое исследование с участием женщин в постменопаузе показало, как влияет на их здоровье приём пищевых добавок с витамином D и кальцием. Результаты были неоднозначными.

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Согласно результатам недавнего исследования The Women’s Health Initiative, приём добавок с кальцием и витамином D снижает долгосрочный риск смерти от рака на 7%, но также повышает вероятность смерти от болезней сердца на 6%. Также проведённый анализ показал, что комбинация этих добавок никак не повлияла на риск смертности по любой причине.

The Women’s Health Initiative представляет собой крупнейшее в истории рандомизированное исследование влияния приёма добавок кальция и витамина D. В нём приняли участие более 36 000 женщин в постменопаузе.

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Кальций и витамин D важны для поддержания прочности костей и предотвращения остеопороза. По оценкам специалистов, каждая третья женщина старше 50 лет страдает остеопорозом. Это повышает вероятность перелома кости в результате скольжения или падения.

Текущая рекомендация по потреблению кальция для населения в целом (мужчин и женщин в пременопаузе) составляет 1000 мг в сутки, в том числе из рациона и пищевых добавок. Для женщин в постменопаузе цель — получать 1200 мг кальция в день с пищей и добавками.

При избытке потребления кальция могут развиться такие проблемы со здоровьем, как камни в почках, желудочно-кишечные симптомы, высокий уровень кальция в крови.

Что касается витамина D, то эксперты рекомендуют получать в день людям в возрасте от 1 года до 70 лет 600 международных единиц (МЕ), мужчинам старше 70 лет и женщинам в постменопаузе - не менее 800 МЕ в сутки.

Приём слишком большого количества витамина D может привести к тошноте и рвоте, плохому аппетиту, потере веса, запорам, слабости, спутанности сознания, проблемам с сердечным ритмом, образованию камней в почках и повреждению почек.

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