Nvidia укрепляет свои связи с производителями электрокаров из Китая

<p><strong>Nvidia</strong> объявила об углублении партнерских связей с китайскими производителями электромобилей, включая <strong>BYD</strong> и другие лидирующие компании, акцентируя на развитии автономных автомобилей и внедрении <strong>AI</strong> в мультимедийные системы с амбицией выхода на международный рынок.</p><p><strong>BYD,</strong> превзошедший по производственным объемам <strong>Tesla</strong> и ставший главным мировым изготовителем электромобилей в прошедшем году, намерен применять последнее поколение чипов <strong>Nvidia Drive Thor</strong> для повышения качества автономного управления и расширения цифровых возможностей своих автомобилей, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-2252-nvidia-ukrepljaet-svjazi-s-kitajskimi-proizvoditeljami-elektromobilej" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p><p>Более того, <strong>Nvidia</strong> будет способствовать улучшению производственных процессов и логистики у <strong>BYD,</strong> а также созданию виртуальных выставочных зон, как указал вице-президент <strong>Nvidia</strong> по направлению автомобилей Дэнни Шапиро во время телефонной конференции. На конференции для разработчиков <strong>GTC,</strong> проходившей в Сан-Хосе, Калифорния, <strong>BYD</strong> вместе с <strong>Xpeng,</strong> брендом <strong>Hyper</strong> от <strong>GAC Aion,</strong> несколькими разработчиками автономных грузовиков, а также компаниями <strong>Zeekr</strong> (подразделение Geely) и <strong>Li Auto</strong> объявили о планах расширения сотрудничества с <strong>Nvidia</strong> и внедрении технологии <strong>Drive Thor</strong>.</p><p>Китайские автопроизводители, стремясь к глобальному признанию, обращаются к передовым технологиям <strong>Nvidia,</strong> чтобы конкурировать за внимание покупателей на внутреннем рынке с <strong>Tesla</strong> и другими именитыми брендами, а также расширить свое присутствие в Европе, Юго-Восточной Азии и за их пределами. <strong>Nvidia</strong> также анонсировала новые автомобильные и промышленные партнерства, включая сотрудничество с американской IT-компанией <strong>Cerence</strong> для интеграции систем искусственного интеллекта с обширными языковыми моделями в автомобильные вычислительные системы.</p><p>Китайский IT-лидер <strong>Lenovo</strong> присоединяется к сотрудничеству с <strong>Nvidia</strong> для внедрения крупномасштабных языковых моделей, в то время как <strong>Soundhound</strong> планирует использовать технологии <strong>Nvidia</strong> для создания в автомобиле голосовой командной системы, которая даст водителям возможность получать доступ к информации через виртуальное руководство пользователя с помощью голосовых команд.</p>