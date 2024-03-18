Как подсчитать «возраст сердца»

По мнению экспертов, ваш «возраст сердца» может предсказать, как долго вы проживете. Концепция была разработана авторами знаменитого Фрэмингемского кардиологического исследования, которое длится уже более шестидесяти лет. Группа ученых анализирует факторы, влияющие на здоровье сердца на протяжении нескольких поколений.

Метрика позволяет оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, основываясь на показателях кровяного давления, уровне холестерина, курении и наличие таких заболеваний, как диабет. Осталось разобраться, как его вычислить. Проще всего воспользоваться одним из бесплатных онлайн-калькуляторов.

По мнению экспертов, рассчитывать на долгую жизнь могут те, чей возраст сердца хотя бы на год меньше биологического возраста. А если разница не в вашу пользу, то есть возраст сердца больше, — следует всерьез заняться своим здоровьем. Отказ от вредных привычек, нормализация веса, тренировки по 150 минут в неделю и здоровая диета позволят сердцу «помолодеть».