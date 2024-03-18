Способ борьбы с бактериальными инфекциями без антибиотиков

Ученые придумали новый метод лечении бактериальных инфекций. Более того, по их заявлению, он подходит для уничтожения вирусов.

© Runews24.ru

В частности, они предлагают использовать в качестве антибактериальной терапии препараты с частицами золота, отказавшись от традиционных антибиотиков.

Как говорится в Journal of Clinical Investigation, они использовали частицы золота, покрытые углеводом декстраном, разрушающим биопленок. Это скопления бактерий, которые объединены в плотную структуру с помощью слизи.

Биопленки участвуют в развитии кариеса, замедляют заживление ран и вызывают другие инфекции.

Золотые частицы в свою очередь могут преобразовывать свет в тепло, что используется в фототермической терапии для уничтожения микробов. Также они создают ультразвуковые волны для визуализации в процессе фотоакустической визуализации.