Ученые предложили употреблять в пищу мясо питонов

Ученые выяснили, что мясо питона полезнее говядины. Открытие сделала группа ученых из Австралии, Великобритании, Вьетнама и ЮАР, сообщает ScienceAlert.

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Они на протяжении года следили за развитием питонов на фермах, расположенных в Таиланде и Вьетнаме. В результате выяснилось, что питонье мясо имеет массу преимуществ перед говядиной или свининой, поскольку змеи быстро растут, не теряют вес, даже если голодают, а их выращивание обходится дешевле.

Так, на килограмм питоньего мяса приходилось тратить всего 1,2 килограмма корма.

Для сравнения, на килограмм мяса кур и другой домашней птицы тратится 2,8 кг корма, на килограмм свинины — 6 кг корма, на килограмм говядины —10 кг корма.

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