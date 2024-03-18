Здоровый образ жизни может улучшить когнитивные функции в пожилом возрасте

Исследование JAMA: Здоровый образ жизни повышает когнитивные функции у пожилых, даже при признаках деменции.

Недавно опубликованное исследование в журнале JAMA Neurology выявило важную связь между здоровым образом жизни и улучшением когнитивных функций у пожилых людей, даже в присутствии признаков деменции. Исследование анализировало данные 586 участников проекта Rush Memory and Aging Project, подчеркнув, что сбалансированное питание, когнитивная активность, регулярные упражнения, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя могут значительно улучшить когнитивные способности, несмотря на наличие амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, передает Центральная Служба Новостей.

Полученные данные показывают, что улучшение образа жизни на один балл ассоциируется с заметным улучшением умственных функций, что особенно актуально для пожилых людей с признаками деменции. Это подчеркивает значимость здорового образа жизни в защите мозга от воспаления и окислительного стресса, выделяя необходимость продвижения соответствующих программ улучшения качества жизни среди этой возрастной группы.

Исследование дополняет растущее количество доказательств о позитивном влиянии здорового образа жизни на умственное здоровье и качество жизни пожилых людей, предлагая важные направления для будущих исследований и практических рекомендаций.